«Это как мужеложство»: борцу за российский Крым отменили приговор украинского суда

Верховный суд Республики Крым отменил приговор Валерия Подъячего, осужденного при Украине за сепаратизм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приговор украинского Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 28 февраля 2011 года отменен в соответствии с действующим законодательством РФ.

«Приговор отменили, но отказали в правильной реабилитации, поэтому решение суда будет обжаловаться. Мы будем добиваться, чтобы было включено право на реабилитацию. Сегодняшнее решение означает, что изменен приговор только на том основании, что поменялось законодательство: якобы в 2011 году он действительно совершил преступление, а сейчас законы поменялись и все», – рассказал РИА «Новый День» юрист активиста Олег Бондаренко.

Крымские эксперты также считают, что Подъячему необходимо идти до конца и отстаивать свои права: «То же самое, что при Советском Союзе была статья за мужеложство, в России ее убрали и с осужденных сняли приговор. Одно дело, когда человека осудили за мужеложство, а другое дело, когда человек – герой», – сообщил РИА «Новый День» политолог Вадим Мордашов.

Напомним, активист фронта «Севастополь – Крым – Россия» Подъячий боролся за возвращение Крыма и Севастополя в состав России и был осужден «за сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины». А после того, как Крым стал частью РФ, его из-за «судимости» отказались взять на работу в Крымский федеральный университет. Более того, на протяжении трёх лет Подъячий не может устроиться на работу ни учителем математики, ни даже сторожем.

Он обратился в суд, чтобы восстановить справедливость, но Киевский районный суд Симферополя в удовлетворении иска отказал.

Истец не согласился с таким решением и подал апелляцию. Олег Бондаренко подчеркивает: никаких преступлений по закону РФ Подъячий не совершал, а если и вспоминать о судимости в рамках законодательства Украины, то она уже погашена.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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