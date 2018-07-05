Пятый год абсурда: борцов за российский Крым пытаются избавить от украинского клейма «уголовников»

Осужденных за сепаратизм в украинские времена борцов за российский Крым в который раз пообещали избавить от статуса «уголовников».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект «О реабилитации жителей города федерального значения Севастополь и Республики Крым, осужденных за покушение на территориальную целостность Украины».

Напомним, пострадавшие за свою пророссийскую позицию крымские и севастопольские активисты сталкиваются с проблемами даже после воссоединения Крыма с Россией. Одному из них – герою Крымской весны Валерию Подъячему, потерявшему работу из-за «судимости», удалось добиться от Верховного суда республики отмены украинского приговора. Однако судьи отказали ему в реабилитации. Не нашли оснований для реабилитации Подъячего и в прокуратуре Крыма.

«Не надо забывать о тех людях, которые пострадали тогда от действий украинской карательной машины и были осуждены по 110 статье УК Украины – покушение на территориальную целостность Украины и по иным формулировкам. Таких сегодня порядка 30 человек, кто до 2014 года был осужден за то, что не боялся называть вещи своими именами, что Севастополь – это Россия», – написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Белик, рассказав о новом законопроекте.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 05.07.18

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