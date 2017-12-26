«Мы вернулись куда-то не туда»: отказ реабилитировать героя Крымской весны назвали решением в пользу Украины

Активист фронта «Севастополь – Крым – Россия», борец за российский Крым Валерий Подъячий считает унизительным решение Верховного суда республики, который отменил ему приговор за сепаратизм во времена Украины.
Как уже сообщал «Новый День», приговор украинского Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 28 февраля 2011 года был отменен Верховным судом республики 20 декабря этого года. Подъячий ранее был осужден за «сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины», за призывы вернуть Крым в состав России. После воссоединения Крыма с Россией, из-за «судимости» у него возникли проблемы при устройстве на работу в Крымский федеральный университет. Верховный суд отменил приговор, однако отказал в праве на реабилитацию.
«Это унизительно, когда борец за российский Крым в Российской Федерации по российскому законодательству, с подачи какого-то судьи, считается уголовником», – считает Подъячий.
По его мнению, принятие такого решения можно расценивать в пользу Украины, которая «когда-то незаконно владела Крымом»: «Такое впечатление, что мы вернулись куда-то не туда – куда угодно, только не в Россию», – говорит активист.
Подъячий уверен, что право на реабилитацию, учитывая отсутствие состава преступления, должно было быть автоматически прописано в решении Верховного суда республики. Пытаясь найти причину, в качестве одной из версий он предполагает, что отказ от реабилитации предусмотрели, чтобы не выплачивать ему положенные в таких случаях компенсации, однако сам утверждает, что деньги для него в этом случае не имеют значения: «Меня интересует только право на восстановление доброго имени», – заявил Подъячий.
Обжаловать решение активист будет в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики, рассматривать дело будут три судьи. При этом сам он рассчитывал, что обжалование будет проходить на более высоком уровне, в Москве. Но в случае получения еще одного отказа, готов дойти и до высшей инстанции.
«Я готов последовательно обжаловать и добиваться права на реабилитацию, иначе меня не поймут. Потому что каждый нормальный человек, прежде всего, заботится о своем добром имени. Если я не буду этого делать, будет, по крайней мере, странно. Поэтому я буду бороться за свое честное имя и дальше», – говорит Подъячий.
Пока активист подает апелляции, решение Верховного суда не вступит в силу. Что означает, что активист пока не сможет официально устроиться на работу в период, пока будут продолжаться судебные тяжбы. Сам Подъячий заверяет, что для него добиться правды сейчас «важнее куска хлеба».
Симферополь, Леонид Маковецкий
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