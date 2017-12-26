«Мы вернулись куда-то не туда»: отказ реабилитировать героя Крымской весны назвали решением в пользу Украины

Активист фронта «Севастополь – Крым – Россия», борец за российский Крым Валерий Подъячий считает унизительным решение Верховного суда республики, который отменил ему приговор за сепаратизм во времена Украины.

Как уже сообщал «Новый День» , приговор украинского Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 28 февраля 2011 года был отменен Верховным судом республики 20 декабря этого года. Подъячий ранее был осужден за «сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины», за призывы вернуть Крым в состав России. После воссоединения Крыма с Россией, из-за «судимости» у него возникли проблемы при устройстве на работу в Крымский федеральный университет. Верховный суд отменил приговор, однако отказал в праве на реабилитацию.

«Это унизительно, когда борец за российский Крым в Российской Федерации по российскому законодательству, с подачи какого-то судьи, считается уголовником», – считает Подъячий.

По его мнению, принятие такого решения можно расценивать в пользу Украины, которая «когда-то незаконно владела Крымом»: «Такое впечатление, что мы вернулись куда-то не туда – куда угодно, только не в Россию», – говорит активист.

Подъячий уверен, что право на реабилитацию, учитывая отсутствие состава преступления, должно было быть автоматически прописано в решении Верховного суда республики. Пытаясь найти причину, в качестве одной из версий он предполагает, что отказ от реабилитации предусмотрели, чтобы не выплачивать ему положенные в таких случаях компенсации, однако сам утверждает, что деньги для него в этом случае не имеют значения: «Меня интересует только право на восстановление доброго имени», – заявил Подъячий.

Обжаловать решение активист будет в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики, рассматривать дело будут три судьи. При этом сам он рассчитывал, что обжалование будет проходить на более высоком уровне, в Москве. Но в случае получения еще одного отказа, готов дойти и до высшей инстанции.

«Я готов последовательно обжаловать и добиваться права на реабилитацию, иначе меня не поймут. Потому что каждый нормальный человек, прежде всего, заботится о своем добром имени. Если я не буду этого делать, будет, по крайней мере, странно. Поэтому я буду бороться за свое честное имя и дальше», – говорит Подъячий.

Пока активист подает апелляции, решение Верховного суда не вступит в силу. Что означает, что активист пока не сможет официально устроиться на работу в период, пока будут продолжаться судебные тяжбы. Сам Подъячий заверяет, что для него добиться правды сейчас «важнее куска хлеба».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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