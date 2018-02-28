Прецедент: российский суд признал призывы к воссоединению Крыма с Россией преступлением

Верховный суд Крыма признал, что призывы к воссоединению полуострова с Россией являлись преступлением с точки зрения законодательства РФ. Об этом заявил активист фронта «Севастополь – Крым – Россия», борец за российский Крым Валерий Подъячий, изучив полученное от суда апелляционное определение по своему делу.

Как уже сообщал «Новый День», приговор украинского Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 28 февраля 2011 года Подъячему был отменен Верховным судом республики 20 декабря 2017 года. Активист был осужден за «сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины», за призывы вернуть Крым в состав России. Несмотря на отмененный приговор, ему отказали в праве на реабилитацию, по сути, оставив его в статусе «уголовника». Отказалась реабилитировать активиста и судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики. По мнению активиста, у судей может быть личная заинтересованность в исходе дела, учитывая их работу в украинский период Крыма, поэтому он заявил им отвод, но получил отказ.

Полученное апелляционное определение Подъячий назвал «скандальным», указав: Верховный суд Крыма посчитал, что активист когда-то совершил преступление уже с точки зрения законодательства РФ. При этом, согласно закону, преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Крымского полуострова, определяются на основании уголовного законодательства Российской Федерации, и, как подчеркнул Подъячий – в России никогда не было закона, устанавливающего преступность деяния, за которое он был осужден.

«Понятно поэтому, что не мог быть принят и закон, устраняющий преступность этого деяния. Ведь в определении Верховного суда Крыма так и не указано, какая статья УК РФ признавала призывы к воссоединению Крыма с Россией преступлением, и когда был изменен российский уголовный кодекс. А распространять на приговор Подъячему и Клюеву (соратник Подъячего, умер, так и не дождавшись реабилитации – прим. «НД») УК Украины бывшие украинские судьи в уже российском Крыму не имели никакого законного права. Или они по-прежнему отправляют правосудие «від імені України» и выносят судебные решения в пользу этого государства?», – возмущаются сторонники активиста.

Сам Подъячий не сомневается, что его все-таки реабилитируют. В тех препятствиях, которые сейчас существуют на его пути в этом процессе, он видит заинтересованность некоторых крымских политиков.

«Скорее всего, кто-то в политическом руководстве Крыма очень не хочет, чтобы борцы за российский Крым были реабилитированы. Потому что в политическом руководстве Крыма – те, кто прислуживал украинскому оккупационному режиму, служил ему верой и правдой. Есть такие и судьи, и прокуроры», – предположил активист в беседе с корреспондентом РИА «Новый День».

По мнению Подъячего, его реабилитация крайне не выгодна таким деятелям, так как может возникнуть вопрос, почему они не проявляли в свое время такой же активности в борьбе за российский Крым, как лидеры фронта «Севастополь – Крым – Россия». По словам активиста, он ожидает реакции со стороны Генпрокуратуры РФ, позиция которой по его делу кардинально отличается от той, что занимает крымская прокуратура.

«Генпрокурор России или его заместители могут вмешаться в дело на стадии кассационного обжалования, это предусмотрено УПК. И я надеюсь, что Генпрокуратура России отреагирует на этот вопиющий факт судебного произвола и подключиться на стадии кассации», – заключил Подъячий.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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