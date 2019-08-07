Отвечать придется Аксенову: в Крыму заявляют о недовольстве, нарастающем в обществе

Крымские чиновники не торопятся рассматривать вопрос о реабилитации жертв украинских политических репрессий. Об этом заявил экс-депутат Верховного Совета Крыма (созыв 1994-1998 гг) Вадим Мордашов.

«20 июня текущего года я отправил на Прямую линию с президентом РФ обращение по поводу необходимости реабилитации жертв украинских политических репрессий в Крыму, – рассказал Мордашов РИА «Новый День». – Речь шла о том, что Крым уже 6-й год как вернулся в Родную гавань, однако до сих пор не реабилитированы и поэтому ущемлены в правах борцы за российский статус Крыма, которые задолго до Крымской весны пострадали от украинских политических репрессий за призывы и действия, направленные на воссоединение Крыма с Россией.

В своём обращении я привёл конкретные примеры крымчан, которые были репрессированы украинским режимом, в т.ч. по – конкретной статье 110 Уголовного Кодекса Украины «за сепаратизм», и на которых уже в российском Крыму продолжает лежать клеймо «уголовников». Украина этих – истинных борцов за российский Крым – осудила, но Россия, после возвращения Крыма в родную гавань, так и не реабилитировала. И такие и крымчане до сих поражены в гражданских правах уже в российском Крыму».

Мордашов напомнил историю преподавателя математики Валерия Подъячего, которого за призыва вернуть Крым в Россию украинский суд признал виновным посягательстве на территориальную целостность Украины», а российский суд отказался реабилитировать.

«Понятно, что на Прямую линию с президентом поступили миллионы обращений, – продолжает Мордашов. – Поэтому непосредственно из Москвы физически невозможно проверить все факты, изложенные в обращениях миллионов граждан по каждому региону огромной страны. Вполне естественно и логично, что для первичной проверки по существу такие обращения направляются по месту в соответствующий регион. В администрации президента страны логично предположили, что на местах должны работать квалифицированные и … порядочные государственные служащие. Но, видимо, для пост-украинского Крыма такое предположение оказалось, мягко говоря, преувеличенным…

Так, на поступившее из столицы 4 июля моё обращение по поводу необходимости реабилитации жертв украинских политических репрессий в российском Крыму, заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Михаил Афанасьев, выждав чиновничий месяц, только 6 августа переправил это обращение (цитирую) «по компетенции». И куда бы вы думали переправил? В Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан».

Возникает такой вопрос: как попадают такие чиновники во власть? Кто подбирает и назначает всех этих министров, замминистров? И кто, наконец, несёт персональную ответственность за их профессиональность, работу и их назначение, и вообще – за всю кадровую политику в исполнительной власти Республики?»

По мнению Мордашова, отвечать за это должен глава РК Сергей Аксенов.

«Пошёл 6-й год, как Крым вернулся в родную гавань, – подчеркивает экс-депутат. – Для того, чтобы руководить российской Республикой необходимы не «чегевары», а человек с опытом настоящего опытного руководителя, который не один год проработал на серьёзных государственных или хозяйственных должностях. Необходима и соответствующая команда профессионалов. Совершенно очевидно – чтобы уметь подбирать и расстанавливать кадры, руководить хозяйством целого региона, опыта «лихих 90-х» явно недостаточно…

Отсюда, кстати, и провалы с освоением миллиардов, которые Москва выделяет российской республике по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года», и возвраты в бюджет в конце каждого года этих неосвоенных миллиардов.

Как известно «кадры решают всё». Но такие кадры нужно уметь подбирать! Однако откуда взяться такому опыту у нынешнего руководства крымской исполнительной властью? Вот «кадры» и подбираются… под себя. При этом прежние украинские «методы хозяйствования» у этих «кадров» так и остались доминирующими. Итоги налицо – кадровая «чехарда», масса уголовных дел, 6-й год подряд завалены основные социально-экономические программы, на которые центр выделяет колоссальные средства».

«Спустя 5 лет в крымском обществе всё больше назревает недовольство, которое способно перейти в социальный взрыв, что не может не беспокоить федеральный центр», – считает Мордашов.

Симферополь, Лаиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.19

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