В РПЦ назвали «неумным» предложение канонизировать Поклонскую

В Русской православной церкви жестко отреагировали на предложение канонизировать депутата Госдумы Наталью Поклонскую: «исходило от неумных людей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее в Интернете появилась петиция с просьбой причислить к лику святых крымского экс-прокурора.

Автор предложения уверен, что Поклонская, одной из первых увидевшая «мироточащий бюст Николая», должна быть канонизирована, чтобы «бороться со злом».

«Канонизация Натальи Поклонской поможет ей усилить борьбу над чёрными силами зла, пытающимися сломать многовековую традицию русского, российского народа и нашу святую православную веру», – заявляет москвич Алексей Евстратов.

Несмотря на то, что петиция не так давно появилась в сети, ее уже подписали более тысячи человек.

Между тем, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что инициатива не имеет отношения к Русской православной церкви и запущена «неумными людьми».

«Я считаю, что вопрос о реализации данной инициативы ставить вообще несерьезно. Это не то, что маловероятно, тут даже обсуждать совершенно нечего», – подчеркнул Кипшидзе и добавил, что не исключает, что сторонники предложения пытаются подобными действиями поставить под сомнение церковные представления о канонизации как таковой.

В тоже время комментаторы, подписавшиеся под петицией, желают Поклонской «успехов»: «Хвала сей непорочной Деве! Да прибудет с ней сила божия, да вразумит она неразумных!».

Другие надеются, что после канонизации депутат Госдумы сменит обстановку и «уйдет в монастырь».

Наблюдатели подозревают, что данная интернет-инициатива является «троллингом» и провокацией недоброжелателей Поклонской, в частности, и Церкви – в целом.

Напомним, в марте этого года Поклонская сообщила, что в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора, установленный возле часовни в честь Святых Царственных страстотерпцев – государя Николая II и его семьи. В Епархии заявление опровергли.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.10.17

В Симферополе водителям автобусов «закон не писан» – лихачат на неисправных машинах. / Дело севастопольца Геннадия Басова дошло до Москвы – подключились журналисты и писатели. / Администрация Феодосии потеряла сайт в ходе кадровой суматохи. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»