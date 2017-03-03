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Крым

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Публикации за 04.03.17

Поклонская: В столице Крыма замироточил бюст Николая II
Фото Комсомольская правда

Поклонская: В столице Крыма замироточил бюст Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что накануне утром в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора, установленный возле часовни в честь Святых Царственных страстотерпцев – государя Николая II и его семьи.

О чудесном явлении, по словам Поклонской, ей рассказали по телефону бывшие коллеги из крымской прокуратуры, а в подтверждение прислали фотографии.

Как передаёт корреспондент РИА , на телеканале Царь-град ведущая вместе экс-прокурором Крыма в том числе вспоминали события столетней давности и отречение Николая II от престола.

Поклонская поведала также, что узнав о явлении, симферопольцы приходили к бюсту с детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые приболели».

Поклонская: «Это чудо, которое не объяснят ни учёные, ни кто»

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