Поклонская: В столице Крыма замироточил бюст Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что накануне утром в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора, установленный возле часовни в честь Святых Царственных страстотерпцев – государя Николая II и его семьи.
О чудесном явлении, по словам Поклонской, ей рассказали по телефону бывшие коллеги из крымской прокуратуры, а в подтверждение прислали фотографии.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на телеканале Царь-град ведущая вместе экс-прокурором Крыма в том числе вспоминали события столетней давности и отречение Николая II от престола.
Поклонская поведала также, что узнав о явлении, симферопольцы приходили к бюсту с детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые приболели».
Поклонская: «Это чудо, которое не объяснят ни учёные, ни кто»
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