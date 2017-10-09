«Сносить всё!» – Рогозину не смогли объяснить, кому что принадлежит в Балаклаве

На заседании морской коллегии вице-премьер России Дмитрий Рогозин посоветовал севастопольским властям «ускориться и навести порядок» в Балаклаве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Рогозина, так как многие объекты в Балаклавской бухте находятся не в правовом поле и закреплены «филькиными грамотами», местные чиновники должны разобраться во всех аспектах, а после действовать согласно единому плану: убрать «самым безжалостным образом» всё, что мешает сделать из бухты современную марину.

При этом вице-премьер посоветовал «не растягивать историю надолго»: «Все мы с энтузиазмом относимся тому, что касается развития Крыма и Севастополя, часто бываем в Балаклавской бухте. Я считаю, для Морской коллегии дело чести привести эту бухту в порядок, убрать оттуда все эти сараи, непонятно, когда построенные, непонятно, кому принадлежащие», – рассказал Рогозин.

Он также выразил уверенность, что после того как препятствия будут убраны и марина с современным оборудованием и инфраструктурой будет построена, Балаклава превратится в жемчужину Крыма.

«Это профессиональный и патриотический вопрос. Крым должен выглядеть так, чтобы за него не стыдно было», – цитирует ТАСС Рогозина.

Как сообщал «Новый День», ранее на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России севастопольские чиновники презентовали проект развития Балаклавской бухты в качестве центра международного туризма.

Строительство самой марины на 650 яхт предлагается профинансировать за счет федерального бюджета, благоустройство и создание дорожной сети готовы взять на себя региональные власти, для строительства многофункционального центра, гостиницы и судоремонтного комплексов предполагается привлечь инвесторов. В целом, проект оценен в 10 млрд рублей.

Балаклава, Анастасия Зук

Балаклава. Другие новости 09.10.17

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