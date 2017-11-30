Жителей Балаклавы лишат собственности у бухты

Севастопольское правительство распорядилось изъять для нужд города земельные участки и объекты недвижимости, расположенные на берегу Балаклавской бухты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», земли будут изъяты в рамках реализации проекта развития бухты в качестве центра международного туризма.

«Речь идет обо всех причалах и граничащих с ними земельных участках на восточном берегу Балаклавской бухты, которые в настоящий момент находятся в частной собственности и используются на праве аренды», – пояснил директор севастопольского департамента архитектуры и градостроительства Рустэм Зайнуллин. Он подчеркнул, что изъяты будут земельные участки, непосредственно примыкающие к причалам.

Напомним, ранее севастопольские чиновники презентовали проект развития Балаклавской бухты, предусматривающий строительство яхтенной марины на 650 яхт. Проект собираются профинансировать за счет федерального бюджета. Благоустройство и создание дорожной сети должны взять на себя региональные власти. Для строительства многофункционального центра, гостиницы и судоремонтного комплексов предполагается привлечь инвесторов. В целом, стоимость намечающейся балаклавской реконструкции оценена в 10 млрд рублей.

Балаклава, Анастасия Зук

Балаклава. Другие новости 30.11.17

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