Могущество Крыма будет прирастать Сибирью – на Украине паника

Депутат Верховной Рады «Незалежной» Ирина Фриз пожаловалась на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО на заселение Крыма «народностями из Сибири».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению депутата от «Блока Петра Порошенко», российские власти намеренно заселяют полуостров сибиряками, чтобы таким образом заместить украинское и крымскотатарское население.

«В ходе обсуждения, которое еще продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России», – цитируют Фриз украинские СМИ. Также она убеждала натовцев, что крымчанам «насильно навязывают русское мышление».

Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией, жители материка стали активно покупать недвижимость в Крыму, однако из-за дороговизны квадратных метров далеко не все желающие могут позволить купить себе домик в республике. Тем не менее, спрос на крымские квадратные метры со стороны жителей материка не снижается.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.10.17

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