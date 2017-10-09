Понедельник, 9 октября 2017, 20:02 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Могущество Крыма будет прирастать Сибирью – на Украине паника

Могущество Крыма будет прирастать Сибирью – на Украине паника

Депутат Верховной Рады «Незалежной» Ирина Фриз пожаловалась на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО на заселение Крыма «народностями из Сибири».

Как передает корреспондент РИА , по мнению депутата от «Блока Петра Порошенко», российские власти намеренно заселяют полуостров сибиряками, чтобы таким образом заместить украинское и крымскотатарское население.

«В ходе обсуждения, которое еще продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России», – цитируют Фриз украинские СМИ. Также она убеждала натовцев, что крымчанам «насильно навязывают русское мышление».

Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией, жители материка стали активно покупать недвижимость в Крыму, однако из-за дороговизны квадратных метров далеко не все желающие могут позволить купить себе домик в республике. Тем не менее, спрос на крымские квадратные метры со стороны жителей материка не снижается.

Киев, Анастасия Зук

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