Следующие инопланетяне? На Украине придумали новую страшилку о Крыме

Россия собирается заселить Крым африканскими бурами и натравить их на крымских татар. Об этом заявил член запрещенного в РФ меджлиса Эскендер Бариев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сопредельном государстве продолжают распространять фантастические истории о притеснениях крымско-татарского народа. Согласно очередной версии, африканцы из ЮАР переберутся на полуостров, чтобы помочь российским силовикам вытеснить крымских татар.

«Мы проводили анализ и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения. В частности, в июне были там представители такого народа как буры – африканцы европейского происхождения. Но на самом деле стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию Крыма», – цитируют общественника украинские СМИ. Он также утверждает, что якобы в Крыму участились нападения на крымских татар, правда, пока это дело рук силовиков, а не африканцев-переселенцев.

Как сообщал «Новый день», Украина неоднократно обвиняла Россию в искусственном изменении демографического состава Крыма. Так, депутат Верховной Рады «Незалежной» Ирина Фриз пожаловалась на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО на заселение Крыма «народностями из Сибири», чтобы таким образом заместить украинское и крымско-татарское население.

Мариуполь, Анастасия Зук

Мариуполь. Другие новости 20.07.18

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