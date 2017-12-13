Украина обвиняет Россию в заселении Крыма

Украина обвинила Россию в искусственном изменении демографического состава Крыма. Об этом заявил глава прокуратуры несуществующей Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Мамедова, РФ предпринимает все возможные попытки для того, чтобы россиян на полуострове стало больше, чем украинцев. Он уверен, что «старания» РФ могут «привести к искоренению проукраинского населения и всего украинского на полуострове».

Это не первая попытка украинской стороны обвинить РФ в изменении национального состава полуострова. Так, ранее украинский депутат Ирина Фриз пожаловалась на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО на заселение Крыма «народностями из Сибири». При этом большинство украинских граждан, да и многие депутаты уже в прямых эфирах на «незалежном» TV неоднократно заявляли, что подобные обвинения украинских чиновников – это лишь страшные истории для запугивания украинцев. А депутат Верховной Рады Евгений Мураев и вовсе объявил, что в Крыму настолько хорошо живется украинцам, что большинство его сограждан, обитающих на Украине, хотят жить, как крымчане.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.12.17

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