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Спит и подыгрывает: в Крыму отреагировали на слова Эрдогана об украинском «суверенитете» над полуостровом

Спит и подыгрывает: в Крыму отреагировали на слова Эрдогана об украинском «суверенитете» над полуостровом

В Крыму заявили, что поддержка Турцией суверенитета Украины никак не повлияет на российский полуостров.

Как передает корреспондент РИА , во время своего визита на Украину президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара всячески поддерживает единую Украину и не признает факт воссоединения Крыма с Россией.

При этом в республике к таким заявлениям турецкого лидера отнеслись скептически: Турция на принадлежность Крыма «повлиять никак не может».

«Думаю, что это было востребовано, прежде всего, со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал. Самому же ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы это видим по его другим встречам, поездкам и переговорам. Просто здесь нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются и перспектива их развития заметно ухудшается», – цитирует RT заместителя председателя Совета министров Крыма Георгия Мурадова.

Он также отметил, что турецкий лидер – «человек гибкий» и при необходимости «сменит свою позицию». Кроме того, по словам Мурадова, многие крымские татары, проживающие в Турции, поддерживают воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, вчера Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции в Киеве в момент, когда украинский президент резко критически высказывался о России.

Симферополь, Анастасия Зук

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