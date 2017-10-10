Спит и подыгрывает: в Крыму отреагировали на слова Эрдогана об украинском «суверенитете» над полуостровом

В Крыму заявили, что поддержка Турцией суверенитета Украины никак не повлияет на российский полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время своего визита на Украину президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара всячески поддерживает единую Украину и не признает факт воссоединения Крыма с Россией.

При этом в республике к таким заявлениям турецкого лидера отнеслись скептически: Турция на принадлежность Крыма «повлиять никак не может».

«Думаю, что это было востребовано, прежде всего, со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал. Самому же ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы это видим по его другим встречам, поездкам и переговорам. Просто здесь нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются и перспектива их развития заметно ухудшается», – цитирует RT заместителя председателя Совета министров Крыма Георгия Мурадова.

Он также отметил, что турецкий лидер – «человек гибкий» и при необходимости «сменит свою позицию». Кроме того, по словам Мурадова, многие крымские татары, проживающие в Турции, поддерживают воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, вчера Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции в Киеве в момент, когда украинский президент резко критически высказывался о России.

Симферополь, Анастасия Зук

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