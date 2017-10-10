Крымский политик: Эрдоган когда-нибудь дождётся антитурецких манифестаций на полуострове

Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач назвал провокацией и вызовом визит на Украину президента Турции Реджепа Эрдогана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам политика, турецкая сторона лишний раз доказала, что ее словам верить нельзя. Крымского деятеля возмутило заявление турецкого лидера о том, что Анкара не признает принадлежность Крыма.

«Мы платили за свою дружбу много раз. Чего ему было лететь на Украину? Чтобы выполнить указ Вашингтона? Что делать на Украине? Чтобы взбаламутить и при этом уснуть на пресс-конференции… Так бы проспал уже всё. Мы должны возмутиться тем, что нами пытаются играться, нами манипулируют. Референдум – это наше решение, это не решение Москвы или Вашингтона, это наше крымское решение. Хотят, чтобы мы повторили выход на манифестации антитурецкого характера, то мы это сделаем, потому что так уже дальше вести себя нельзя», – заявил РИА «Новый День» Грач.

При этом он подчеркнул, что правительство России должно поставить Турцию на место и объяснить правила игры: «Эрдогана понесло, он потерял контроль, он считает, что у него ключик от Босфора и он владелец Черного моря, поэтому он ведёт себя беспардонно. Пора бы такую политику вести, чтобы определилась Турция», – пояснил политик и добавил, что после того как Эрдоган не прилетел поздравить накануне с днем рождения президента РФ Владимира Путина, но при этом отправился в «Незалежную», России не стоит надеяться на верную дружбу с Турцией: «Эрдоган по пословице поступает: дружба дружбой, а всё остальное – врозь».

Напомним, во время визита на Украину турецкий лидер заявил, что Анкара всячески поддерживает единую Украину и не признает факт воссоединения Крыма с Россией.

Правда, незадолго до этого Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции в Киеве в тот момент, когда украинский президент резко высказывался о России.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.10.17

Руководству «Крымтроллейбуса» и симферопольского «Горавтотранса» предложили готовиться к уголовным делам. / В Симферополе перетасуют автобусные остановки и выдворят фуры. / В Симферополе полторы тысячи домов могут не подключить к отоплению. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»