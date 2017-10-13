«Крым никогда не был Украиной»: крымские татары прокомментировали заявления  президента Турции   

Крым никогда не был украинским – об этом заявил президент Федерации крымско-татарских обществ в Турции Унвер Сель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сель считает, что западным странам пора отказаться от настойчивой политики «Крым – это Украина».

«Когда Украина провозгласила независимость в 1991 году, жители Крыма пожелали отделиться от Украины. В ходе событий 1991-92 годов проводилось всенародное голосование. Большинство высказалось за отделение Крыма от Украины и его присоединение к России. Но это решение не смогли претворить в жизнь. В дальнейшем Украина была не в силах контролировать Крым, – подчеркнул Сель в интервью турецкому изданию Cumhuriyet. – Вместо того, чтобы работать с народами Крыма, Украина преодолевала этот период путем оказания давления на крымское руководство, навязывания своей воли. Позже с оранжевой революцией, произошедшей под давлением Запада и Сороса (Soros) из США, на Украине вспыхнули беспорядки. Жители Крыма, в основном этнические русские и часть татар, не пожелали участвовать в этих войнах. Между русскими и татарами возникла основа для согласия. Если бы Крым не присоединился к России, то на полуострове тоже развилась бы сепаратистская деятельность, которая сейчас имеет место на территории Украины».

Сель опроверг украинские заявления, что крымские татары подвергаются давлению со стороны России. Напротив, подчеркнул он, началось создание культурных объединений для всех народов. «Были подавлены радикально-исламистские движения, орудовавшие здесь. В украинский период им было несколько вольготно. На самом деле украинцы очень хорошо знают, что Крым никогда не был Украиной. Во времена царской России сами украинцы были гражданами России, в советское время – гражданами СССР», – напомнил Сель.

Президент Федерации крымско-татарских обществ в Турции отметил, что за последние три с половиной года в Крыму стало заметно присутствие государства, хотя в украинский период этого не было видно: «Доходы Крыма напрямую шли в Киев, от него не поступало никаких инвестиций. Россия начала работу по развитию во всех сферах. Сначала были проведены парламентские выборы, Крым выбрал своих депутатов. Некоторые министры – крымские татары. В российском парламенте, Думе, тоже есть один депутат – крымский татарин».

Сель заявил, что Крым будет быстро развиваться и в ближайшем будущем станет самым экономически развитым регионом Черноморья.

Напомним, на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность Украины, включая Крым. «Мы не признали и не признаем незаконное присоединение Крыма к России. Мы очень довольны поддержкой, которую Украина оказывает крымских татарам, доказавшим верность своей стране. Мы будем продолжать пристально следить за положением наших братьев и поддерживать этот вопрос на международной повестке дня».

Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач назвал визит на Украину президента Турции провокацией и вызовом, подчеркнув: турецкая сторона лишний раз доказала, что ее словам верить нельзя.

«Мы платили за свою дружбу много раз. Чего ему было лететь на Украину? Чтобы выполнить указ Вашингтона? Что делать на Украине? Чтобы взбаламутить и при этом уснуть на пресс-конференции… Так бы проспал уже всё. Мы должны возмутиться тем, что нами пытаются играться, нами манипулируют. Референдум – это наше решение, это не решение Москвы или Вашингтона, это наше крымское решение. Хотят, чтобы мы повторили выход на манифестации антитурецкого характера, то мы это сделаем, потому что так уже дальше вести себя нельзя», – заявил РИА «Новый День» Грач.

Анкара, Платон Ефимчук

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