«Хватит фигнёй заниматься» – Константинов раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Крыму

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов остался недоволен подготовкой к отопительному сезону объектов социальной сферы в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Константинова, к отопительному сезону на полуострове не подготовлено два объекта здравоохранения, семь школ и 19 садиков.

«В школах и дошкольных учреждениях ситуация вызывает особую тревогу. Повторяется ситуация прошлого года, когда мы умудрились «заморозить детей», не открывались вовремя садики и школы и эта работа шла в процессе отопительного сезона.

На глав администраций сегодня сложно ориентироваться, они только назначены, провалят всё, оставят детей без тепла. Будет очень странная ситуация, когда мы строим новые садики и школы, а старые не можем отопить», – рассказал Константинов в ходе заседания Совмина РК.

В свою очередь министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова отметила, что по всем проблемным школам и садикам совместно с министерством ЖКХ будет проведено совещание.

Плюс ко всему, Владимир Константинов раскритиковал школы, в которых планируется электрическое отопление.

«Это очень опасная штука. Чиновники часто любят отписаться, что будет электрообогрев, но по факту, когда приходишь в школы, это позор для власти, все сидят в куртках. За 2-3 недели можно сделать полноценное отопление, что затягивать и фигней заниматься», – отметил председатель Госсовета РК.

Симферополь, Мария Моссур

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