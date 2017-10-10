В Симферополе полторы тысячи домов могут не подключить к отоплению

Около полутора тысяч многоквартирных домов в Симферополе зимой могут остаться без отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это связанно с тем, что по данным домам не составлены паспорта готовности.

«В основной массе это дома ТСН (товарищества собственников недвижимости), ТСЖ (товарищества собственников жилья) и дома непосредственного управления», – рассказала на заседании Совмина Крыма министр ЖКХ Наталья Горбатюк.

В свою очередь Глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрепить за каждым домом ответственного и провести с населением разъяснительные работы, «чтобы не получилось так, что по незнанию или в силу каких-то бюрократических причин дома будут стоять без отопления в холодный период. Так быть не должно».

Ранее в администрации крымской столицы заявляли, что при отсутствии актов готовности теплоносителя подача тепла в дома не положена по закону. Тем не менее дома будут отапливаться, но только в аварийном режиме.

По данным министра ЖКХ в Крыму к отопительному сезону подготовлены 96% котельных, 93% тепловых сетей, 97% водопроводных и канализационных сетей.

Напомним, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов раскритиковал подготовку объектов социальной значимости в Крыму к отопительному сезону.

По его информации, не подготовлено два объекта здравоохранения, семь школ и 19 садиков.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 10.10.17

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