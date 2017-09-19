Часть домов Симферополя будет отапливаться зимой в авральном режиме

В Симферополе во время осенне-зимнего периода подача отопления в некоторые дома будет проводиться в аварийном режиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все многоквартирные дома города подготовили акты о готовности теплоносителя. В основном, таких актов нет у тех домов, где формой управления является товарищество собственников жилья (ТСЖ) и товарищество собственников недвижимости (ТСН).

Как рассказал заместитель главы администрации Симферополя Кирилл Скороходов, без данного акта подача тепла в дома не предусмотрена по закону.

«Но, естественно, оно будет подаваться в аварийном режиме. Это повлечет определенные последствия для председателей советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН», – рассказал Скороходов.

В Симферополе на текущий момент из 46 котельных подготовлено 42. По словам Скороходова, есть сложности, связанные с ремонтом тепловых сетей на улице Толстого, но «после окончания ремонта этих проблем не будет».

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 19.09.17

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