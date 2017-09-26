Именем Республики: новый мэр Симферополя грозится «убирать» виновных подчинённых

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) Симферополя не справляются с подготовкой домов к отопительному сезону. На данный момент готово лишь 88 процентов домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе 3 488 многоквартирных домов: 2 255 – с центральным отоплением и 1 233 – с автономным и печным отоплением. Их обслуживанием занимается 21 управляющая компания. Все дома Симферополя готовы к отопительному сезону, кроме тех, которые управляются ТСЖ и ЖСК.

«Я с ними очень жестко поступлю. Работа, которая ими проводится, не устраивает никого: ни жителей, ни город, ни главу республики. Я сам буду заезжать в ТСЖ. Но хорошей жизни им при плохой работе я не обещаю. Тех, кто не будет справляться с обязанностями, мы будем убирать, а кого-то и наказывать», – цитирует РИА Новости (Крым) нового главу администрации города Игоря Лукашева.

Также в администрации намерены создать специальную комиссию, которая будет выезжать на места и привлекать к ответственности виновных за нарушение правил подготовки к отопительному сезону.

Напомним, без акта готовности теплоносителя подача тепла в дома не предусмотрена по закону. Ранее в администрации Симферополя заявляли, что в такие дома отопление будет подаваться в авральном режиме.

Симферополь, Мария Моссур

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