Дорожный конкурс в Евпатории плавно перешел в осень – реализация локальной ФЦП под угрозой

На сайте госзакупок снова появилась информация о проведении конкурса на строительство дорог с твердым покрытием в евпаторийских микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», источником финансирования дорожного строительства является бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета в 2017-2019 годах бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня объектов ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»).

Первоначальная стоимость работ объявлена в 175 млн руб. при том, что бюджет всего городского округа Евпатория на 2017 год составляет около 750 миллионов рублей

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» безуспешно пытается провести этот конкурс в третий раз, с мая текущего года. Предполагалось, что работы будут завершены к весне 2018.

К участию в конкурсе, проведенному в августе, была допущена только одна заявка, результаты были отменены из-за нарушений при его проведении.

В техническом задании, приведенном в конкурсной документации, перечислены улицы микрорайонов, на которых планируется постелить асфальт. Всего указано девять участков дорог общей протяженностью 5 тыс 670 метров. То есть один погонный метр дороги обойдется бюджету в 31 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.10.17

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