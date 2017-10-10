В Крыму подрядчики «завалили» сроки сдачи двух объектов ФЦП в Евпатории

Власти Крыма расторгнут договор с подрядчиками, которые строят школу и детский сад в евпаторийском районе Исмаил-бей в рамках ФЦП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал на заседании Совмина РК вице-премьер Виталий Нахлупин.

«По детскому садику мы ведем претензионную работу, исковые заявления поданы. По школе мы – в претензионной работе, исковые заявления будут подаваться. Мы расстаемся с обоими подрядчиками. Программа у нас откорректирована», – отметил Нахлупин.

Власти Крыма рассчитывают на расторжение договоров в добровольном порядке: подрядчики либо вернут авансы, либо сдадут оплаченные работы.

«Проведем торги в первом квартале следующего года, чтобы до конца 2018 года данные объекты ввести в эксплуатацию», – рассказал вице-премьер.

В свою очередь Константинов отметил, что регулярно посещает данные объекты и работы на них практически не ведутся.

«Отстали от графика оба. Разговора о том, чтобы сдать объекты в этом году, нет. Сейчас борьба идет за сдачу в 2018 году. Но для этого нужно приложить невероятные усилия. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Нужно расторгать с подрядчиками все взаимоотношения, заводить новых исполнителей и уже с ними работать на сдачу в 2018 году», – отметил Константинов.

Напомним, район Исмаил-бей в Евпатории – место компактного проживания крымских татар. Строящаяся школа считается национальной и рассчитана на 480 мест. Ее возведение обойдется в 356 млн руб.

Как сообщал «Новый День», сейчас повторно проводится сорванный в августе конкурс по ещё одному объекту ФЦП – строительству дорог с твердым покрытием в евпаторийских микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник.

Евпатория, Мария Моссур

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