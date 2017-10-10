Руководству «Крымтроллейбуса» и симферопольского «Горавтотранса» предложили готовиться к уголовным делам

Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике работу директоров «Крымтроллейбус» и муниципального предприятия Симферополя «Горавтотранс» и пообещал им уголовное преследование.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», у главы республики возникли вопросы, куда исчезает выручка этих предприятий.

«В транспорте ездили волонтеры, которые следили, считали пассажиров и после сверялись с выручкой предприятий. Ситуация удручающая. Министр транспорта докладывал, что воруется до 80% средств, получаемых от пассажиров в результате деятельности. Большой вопрос, чем занимались руководители и служба безопасности этих предприятий», – цитирует Аксенова РИА Новости.

По его словам, если поставить системы контроля, объем прямой выручки вырастет в разы.

Сергей Аксенов в ходе сегодняшнего заседания Совета министров Крыма заявил, что деятельность предприятий по его просьбе проверят правоохранители.

Региональный министр транспорта Игорь Захаров, в свою очередь, сообщил, что уже поставлен вопрос соответствия занимаемым должностям руководителей этих предприятий.

Ранее Сергей Аксенов, говоря о проблеме освоения муниципалитетами бюджетных средств, напомнил, что «кадровые перестановки еще не окончены».

Симферополь, Оксана Мурзина

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