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Четверг, 2 ноября 2017, 14:54 мск

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Крым

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«Крымтроллейбус» возглавил бывший «молодой регионал» из Судака

«Крымтроллейбус» возглавил бывший «молодой регионал» из Судака

Генеральным директором «Крымтроллейбуса» назначен депутат Судакского городского совета 1 созыва Илья Прокопьев. Ранее он работал начальником судакской сети автостанций.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре глава РК Сергей Аксенов заявил о необходимости проверки силовиками «Крымтроллейбуса» и симферопольского МУПа «Горавтотранс». По его мнению, на предприятиях сложилась «удручающая ситуация», так как часть выручки попросту исчезает. Руководству предприятий Аксенов пообещал уголовное преследование. Министр транспорта Крыма Игорь Захаров сообщил о том, что «вопрос соответствия занимаемым должностям» по начальникам предприятий уже поставлен.

Приказ министерства транспорта Крыма о назначении Прокопьева гендиректором «Крымтроллейбуса» датируется 31 октября. Новый начальник предприятия известен также как руководитель судакского отделения общественно-политической молодежной организации «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия». В украинский период Крыма он возглавлял в Судаке ячейку аналогичной молодежной организации – «Молодые регионы» партии «Партия регионов».

Напомним, до Прокопьева «Крымтроллейбусом» руководил Ростислав Попов, занявший эту должность в октябре 2016 года. Необходимость назначения нового начальника в министерстве транспорта Крыма тогда объяснили сложной ситуацией на предприятии.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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