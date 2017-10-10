Президент Чехии: Украине никогда не вернуть Крым – только просить деньги

Президент Чехии Милош Земан, выступая на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страрбурге заявил, что Украина не сможет вернуть Крым: это «завершенное дело».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», чешский лидер также призвал Украину и Европу смириться с данным фактом и попытаться договориться с Россией о достойной компенсации.

«Если будет диалог между Россией и Украиной, я – это моя точка зрения – считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа», – цитирует Земана РИА Новости.

В противном случае, по мнению главы Чехии, войны в Европе не избежать.

На Украине выступление Земана назвали «ужасным в своем цинизме».

«Земан призвал немедленно снять санкции, потому что они не действуют и бьют по ЕС, а не РФ. Украине он фактически посоветовал договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с РФ за украденный Крым. Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается», – написала на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

При этом украинского политика очень расстроили «аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана, заявления некоторых парламентариев ПАСЕ о его мудрости».

Отметим, что чешский лидер не одинок в своем мнении о принадлежности Крыма. В конце сентября экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что полуостров, вероятно, всегда будет частью России: «Предрекаю, что не будет ни одного российского президента, который выведет Крым из состава России».

Двумя годами ранее тогдашний президент Германии Йоахим Гаук заявил, что «вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет».

Страсбург, Оксана Мурзина

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