Всероссийский опрос: Крым – наш, Украине – шиш

Большинство россиян выступили против выплаты компенсации Украине за утрату Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после высказанного на заседании ПАСЕ президентом Чехии Милошем Земаном мнения о том, что Россия может выкупить полуостров у Киева, а Украина и Европа успокоятся, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил выяснить, как относятся к предложению россияне.

Только 6% граждан страны согласны с тем, что Россия должна заплатить Украине, 90% убеждены в том, что никаких выплат не стоит делать. Так половина из несогласных с Земаном, свою позицию объяснили исторической принадлежностью Крыма России, еще 13% заявили, что воссоединение – это выбор жителей полуострова.

Кроме того, по сравнению с данными прошлого года среди россиян стало больше тех, кто считает, что воссоединение Крыма с Россией было верным решением: такого мнения придерживаются 93% опрошенных. При этом для 69% россиян важно, чтобы полуостров признали российским и другие страны, пишут «Известия».

Отметим, что Земан уже сделал новое оригинальное заявление в отношении Крыма. Лидер Чехии уверен, что человек, который придумает способ возвращения российского полуострова Украине, будет достоин Нобелевской премии.

Как сообщал «Новый День», на заседании ПАСЕ Земан также заявил, что Украина не сможет вернуть Крым: это «завершенное дело».

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 19.10.17

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