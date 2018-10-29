Премьер Чехии пошел за Земаном в российском вопросе

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш разделил позицию президента страны Милоша Земана по отношениям с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бабиш заявил, что не считает Россию угрозой для других стран, и, так же как и чешский лидер, выступил за сотрудничество с РФ.

«С ней необходимо вести активный диалог, в частности по ситуации в Сирии. Думаю, что Европа проявляла слишком мало активности при развитии событий в этой стране, проспала ситуацию. Мы весьма заинтересованы в том, чтобы в Сирии воцарились покой и порядок, и ее граждане могли вернуться домой, это во многом повлияло бы и на миграционную проблему в Европе», – заявил Бабиш.

Премьер негативно отозвался об ухудшившихся отношениях с Россией, назвав происходящее состоянием «квази-холодной войны». При этом Бабиш высказал оптимистическое мнение, что международная ситуация обязательно будет урегулирована.

Напомним, Земан часто становился объектом критики прозападных политиков за свои симпатии к президенту России Владимиру Путину и предложения в интересах РФ, к примеру, о снятии санкций. Выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге в 2017 году, Земан спровоцировал скандал, заявив, что тема российского Крыма является «завершенным делом». Он призвал смириться с этим страны Европы и Украину, и попытаться договориться с Россией о некой компенсации. Чем вызвал агрессивную критику со стороны украинских властей.

В отличие от Земана, Бабиш, так же призывающий к нормализации отношений с Россией, решил пока проявить осторожность, сохранив привычную для Запада риторику по Крыму.

«Диалог с Россией необходимо поддерживать. Конечно, то, что она забрала Крым – это неприемлемо, свою роль в этом деле играют принятые санкции. Одновременно необходимо искать некое политическое решение. Усиленное вооружение – это не выход. Те огромные средства, которые ныне тратятся на новое оружие, вполне можно было бы использовать для поддержки тех стран в Африке, откуда идут потоки беженцев в Европу», – цитирует «РИА Новости» чешского премьера.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 26.10.18

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