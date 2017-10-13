Милош Земан не собирается извиняться перед «неандертальским» киевским режимом

Президент Чехии Милош Земан не откажется от своей позиции по Крыму, которую он озвучил в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как уже сообщал «Новый День», в своей речи на осенней сессии ПАСЕ Земан заявил, что Украина не сможет вернуть Крым: это «завершенное дело».

Чешский лидер также призвал Украину и Европу смириться с данным фактом и попытаться договориться с Россией о достойной компенсации.

«Украина могла бы хотеть от меня извинения, но я никогда не извиняюсь за мои личные взгляды», – цитирует Земана ТАСС.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что его страна не станет «торговать территориями».

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично назвал Земана «психом».

В Праге высказывания украинских политиков в адрес чешского президента назвали «криками доисторических предков человека – неандертальцев».

Прага, Мария Моссур

Прага. Другие новости 13.10.17

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