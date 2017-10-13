Пятница, 13 октября 2017, 08:45 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Милош Земан не собирается извиняться перед «неандертальским» киевским режимом

Милош Земан не собирается извиняться перед «неандертальским» киевским режимом
Фото сайт antifashist.com

Президент Чехии Милош Земан не откажется от своей позиции по Крыму, которую он озвучил в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как уже сообщал «Новый День», в своей речи на осенней сессии ПАСЕ Земан заявил, что Украина не сможет вернуть Крым: это «завершенное дело».

Чешский лидер также призвал Украину и Европу смириться с данным фактом и попытаться договориться с Россией о достойной компенсации.

«Украина могла бы хотеть от меня извинения, но я никогда не извиняюсь за мои личные взгляды», – цитирует Земана ТАСС.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что его страна не станет «торговать территориями».

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично назвал Земана «психом».

В Праге высказывания украинских политиков в адрес чешского президента назвали «криками доисторических предков человека – неандертальцев».

Прага, Мария Моссур

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