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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 14:21 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Опрос: россияне перестают следить за конфликтом на Украине

Опрос: россияне перестают следить за конфликтом на Украине

Число россиян, готовых поддерживать жителей украинских ЛДНР, стремительно падает.

Как передает корреспондент РИА , по данным аналитиков Левада-центра, с июня 2015 года в целом отмечается спад интереса жителей России к украинским событиям. На сегодняшний день 68% без особого внимания относятся к событиям в соседней стране, либо не следят за ними вообще. Повышенный интерес отмечается только у 31% опрошенных.

При этом уменьшилось и количество россиян, поддерживающих жителей ДНР и ЛНР: за поддержку РФ непризнанным республикам Донбасса выступает 41% россиян, 37% говорят о том, что Москва должна занять нейтральную позицию, 6% считают – РФ должна встать в украинском конфликте на сторону Киева. То, что конфликт в соседней стране может перерасти в войну между странами Запада и Россией, в той или иной мере вызывает опасения у 40% россиян, большинство (51%) считают, что войны не будет, 9% – не смогли ответить. А вот перерождение конфликта в российско-украинскую войну считают возможным 42%.

В тоже время негативное отношение россиян к Украине в полтора раза превышает позитивное восприятие: 53% против 32% соответственно. Доля россиян, положительно относящихся к соседу, неустойчива и колеблется от опроса к опросу на уровне четверти – трети населения. В целом, жители Украины более позитивное воспринимают Россию, хотя отношение существенно зависит от региона «Незалежной», в котором проживает респондент. В период с 2014 по 2015 год негативное отношение значимо преобладало над позитивным, но, начиная с мая 2016 года, позитивные и негативные оценки находятся практически на равных позициях.

Согласно опросу, количество россиян, поддерживающих присоединение Крыма к России, за 3 года существенно не изменилось – 84% (на протяжении текущего года показатели составляли от 80% до 89%). Большинство ( 63%) считают, что присоединение полуострова принесло РФ больше пользы, чем вреда.

Отметим, что данные различных аналитических исследований порой значительно разнятся друг от друга. Так, по Всероссийского центра изучения общественного мнения, по сравнению с данными прошлого года среди россиян стало больше тех, кто считает, что воссоединение Крыма с Россией было верным решением: такого мнения придерживаются 93% опрошенных. При этом для 69% россиян важно, чтобы полуостров признали российским и другие страны.

Симферополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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