Опрос: россияне перестают следить за конфликтом на Украине

Число россиян, готовых поддерживать жителей украинских ЛДНР, стремительно падает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным аналитиков Левада-центра, с июня 2015 года в целом отмечается спад интереса жителей России к украинским событиям. На сегодняшний день 68% без особого внимания относятся к событиям в соседней стране, либо не следят за ними вообще. Повышенный интерес отмечается только у 31% опрошенных.

При этом уменьшилось и количество россиян, поддерживающих жителей ДНР и ЛНР: за поддержку РФ непризнанным республикам Донбасса выступает 41% россиян, 37% говорят о том, что Москва должна занять нейтральную позицию, 6% считают – РФ должна встать в украинском конфликте на сторону Киева. То, что конфликт в соседней стране может перерасти в войну между странами Запада и Россией, в той или иной мере вызывает опасения у 40% россиян, большинство (51%) считают, что войны не будет, 9% – не смогли ответить. А вот перерождение конфликта в российско-украинскую войну считают возможным 42%.

В тоже время негативное отношение россиян к Украине в полтора раза превышает позитивное восприятие: 53% против 32% соответственно. Доля россиян, положительно относящихся к соседу, неустойчива и колеблется от опроса к опросу на уровне четверти – трети населения. В целом, жители Украины более позитивное воспринимают Россию, хотя отношение существенно зависит от региона «Незалежной», в котором проживает респондент. В период с 2014 по 2015 год негативное отношение значимо преобладало над позитивным, но, начиная с мая 2016 года, позитивные и негативные оценки находятся практически на равных позициях.

Согласно опросу, количество россиян, поддерживающих присоединение Крыма к России, за 3 года существенно не изменилось – 84% (на протяжении текущего года показатели составляли от 80% до 89%). Большинство ( 63%) считают, что присоединение полуострова принесло РФ больше пользы, чем вреда.

Отметим, что данные различных аналитических исследований порой значительно разнятся друг от друга. Так, по информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, по сравнению с данными прошлого года среди россиян стало больше тех, кто считает, что воссоединение Крыма с Россией было верным решением: такого мнения придерживаются 93% опрошенных. При этом для 69% россиян важно, чтобы полуостров признали российским и другие страны.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.10.17

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