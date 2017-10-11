ФСБ накрыла бахчисарайскую ячейку экстремистов

В Бахчисарайском районе Крыма задержали членов исламистской организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правоохранители в ходе спецоперации задержали шестерых участников террористической организации.

В отношении экстремистов возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 11.10.17

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