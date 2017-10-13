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Суд назначил двухмесячный арест задержанным в Крыму религиозным экстремистам

Суд назначил двухмесячный арест задержанным в Крыму религиозным экстремистам

Решением Киевского районного суда Симферополя на два месяца были арестованы шесть жителей полуострова, подозреваемые в причастности к деятельности организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фигурантами дела являются Тимур Ибрагимов, Сервер Зекерьяев, Эрнест Аметов, Сейран Салиев и Мемет Белялов. Марлен (Сулейман) Асанов предположительно является организатором бахчисарайской ячейки «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ.

«Всем шестерым избрали меру пресечения на два месяца – до 9 декабря. Я думаю, все решения суда будут обжалованы адвокатами», – цитирует Интерфакс защитника нескольких арестованных Эдема Семедляева.

Против предполагаемых членов организации возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В домах фигурантов уже прошли обыски.

Напомним, год назад в Симферополе правоохранители провели спецоперацию по задержанию членов террористической организации «Хизбут-Тахрир».

Обыски прошли в пригороде Симферополя: в селе Строгоновка и в массиве Каменка.

В апреле этого года в Бахчисарайском районе также прошли задержания членов организации.

Во время задержаний с целью пресечения противоправных действий со стороны группы граждан, в качестве упреждающей меры одному из правоохранителей пришлось выстрелить в воздух, в итоге никто не пострадал.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 13.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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