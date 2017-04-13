В Бахчисарае задержали нескольких членов «Хизб ут-Тахрир»

Публикации за 13.04.17

В Бахчисарае правоохранители проводят спецоперацию по задержанию членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», операция началась сегодня рано утром. Дороги на въездах в микрорайны, в которых силовики проводят обыски, заблокированы сотрудниками ДПС. В ФСБ Крыма ситуацию не прокомментировали и сослались на то, что обыски проводит МВД.

«Правоохранители проводят плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц причастных к деятельности «Хизб ут-Тахрир». Несколько человек задержаны, операция продолжается», – сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь МВД Крыма Ольга Кондрашова. И добавила, что в ходе обысков изымается литература экстремисткой направленности.

В время задержаний с целью пресечения противоправных действий со стороны группы граждан, в качестве упреждающей меры одному из правоохранителей пришлось выстрелить в воздух, в итоге никто не пострадал.

В настоящее время силовики продолжают операцию в Бахчисарайском районе.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 13.04.17

Четвёртый год Евромайдана: Янукович, вернись…. / Севастопольские продавцы – отзывчивые альтруисты. Мошенники тоже в курсе. / Медведев подкинул крымскому РНКБ 15 миллиардов на мусорные заводы, аэропорт и электростанции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»