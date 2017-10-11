Мусор, вода и детские сады: как в Крыму собираются решить проблемы Бахчисарайского района

Глава РК Сергей Аксёнов проинспектировал муниципальные образования Бахчисарайского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в селе Табачном жители сообщили об отсутствии уличного освещения. Сергей Аксёнов поручил решить данный вопрос в течение недели.

Кроме того, он сообщил, что свалка, расположенная в 2 км от села, будет закрыта в первом полугодии 2018 года. Мусор будет вывозиться на альтернативный полигон вдалеке от населённых пунктов.

Ещё одной проблемой стала задолженность районного МУПа по выплате заработных плат. Дано поручение начать погашение задолженности в кратчайшие сроки.

При этом глава РК отметил хорошее состояние Табачновской средней общеобразовательной школы и подчеркнул необходимость наладить теплоснабжение в местном Доме культуры.

После осмотра Плодовской средней общеобразовательной школы Сергей Аксёнов поручил разобраться с отсутствием центрального отопления в учреждении. А также изыскать средства на восстановление детского сада, заброшенного еще в 90-х годах прошлого века.

Кроме того, принято решение установить модульный детский сад в селе Почтовом, чтобы перекрыть существующую потребность в местах для дошкольников, так как сельское учреждение обсуживает детей 13 ближайших сёл.

В местной школе выявлена необходимость установить вентиляционную вытяжку в столовой, а в здании поликлиники и больницы провести ремонтные работы и обновить оборудование, особенно в стоматологическом отделении.

Основным вопросом, волнующим жителей села Красный Мак, являются проблемы водоснабжения. Решено выделить 66 млн рублей на строительство общего для сёл Красный Мак и Холмовка водовода.

В ходе поездки по Бахчисарайскому району Сергей Аксёнов дал еще ряд поручений по озвученным гражданами вопросам, в том числе в части газо- и водоснабжения населённых пунктов.

Бахчисарай, Варвара Бурлакова

Бахчисарай. Другие новости 11.10.17

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