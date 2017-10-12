«Внимание всем!» Глава Крыма раскритиковал работу главы администрации Бахчисарайского района

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу властей Бахчисарайского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов назвал низкой активность главы администрации Владимира Удахина.

«На первом этапе мы ограничились разъяснительной беседой, однако предупреждаю глав администраций: необходимо знать, чем живут люди, и решать их вопросы максимально быстро», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма отметил, что в ходе выездных встреч с гражданами был принят ряд «принципиальных решений». В числе прочего решено передать земли сельхозназначения, находящиеся за границами населенных пунктов, в пользование поселковым советам.

Глава Крыма рассказал, что до конца года аналогичные приемы граждан пройдут по всему Крыму.

«Если после проверок окажется, что кто-то забыл выполнить поручение или попросту проявил халатность, гарантирую принять жесткие меры», – отметил Аксенов.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 12.10.17

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