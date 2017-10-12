В Ленинском районе Крыма появился  новый глава  

Главой администрации Ленинского района стала Светлана Иванова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голосование состоялось сегодня, 12 октября, на сессии горсовета. Кандидатуру Светланы Ивановой депутаты поддержали единогласно.

Контракт с Ивановой будет заключен 24 октября.

Первоочередными задачами нового главы станет подготовка школ к осенне-зимнему периоду, сокращение очереди в детские сады и решение проблемного для района вопроса – обеспечения питьевой водой.

Напомним, предыдущий глава Ленинского района Александр Мачусский ушел в отставку в начале сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чиновник не справился с поставленными перед ним задачами.

Ленино, Мария Моссур

Ленино. Другие новости 12.10.17

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