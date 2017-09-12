В Крыму продолжаются отставки: на очереди Ленинский район

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о грядущей отставке главы администрации Ленинского района Александра Мачусского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании президиума Государственного совета РК Аксенов заявил, что чиновник не справился с поставленными перед ним задачами. «Он напишет заявление, потому что уровень развития района, работа органов государственной власти, мягко говоря, оставляет желать лучшего», – заявил глава Крыма.

Как уже сообщал РИА «Новый День», череда увольнений крымских чиновников началась в августе. Госслужащие покидают свои как по доброй воле, так и по требованию Аксенова.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.09.17

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