Я уеду жить в Ялту: в туристической столице Крыма упали цены на арендное жилье

Съемные квартиры в Крыму обходятся все дороже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость аренды однокомнатных квартир на полуострове за последние три месяца выросла на 1,5%. По данным портала Domofond.ru, в третьем квартале текущего средняя стоимость арендованной квартиры в Крыму составляла 20 тысяч 830 рублей, в Севастополе – 20 тысяч рублей, это на 0,7% больше показателей второго квартала.

Если анализировать стоимость одного квадратного метра арендованной квартиры по месяцам, то картина получается неоднородная. В Симферополе аренда медленно, но верно растет от месяца к месяцу, а за год цены на увеличились на 3,4%. В Севастополе пик пришелся на июль, в августе цены на аренду резко упали, но в сентябре снова поднялись. В целом, рост к прошлому году составил 1%.

А в Ялте зафиксирована тенденция к снижению стоимости аренды: если в июле один квадратный метр съемной квартиры обходился в среднем в 724 рубля, в августе – в 630 рублей, то в сентябре – уже в 599. А по сравнению с сентябрем 2016 года аренда подешевела почти на 7%.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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