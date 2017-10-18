Кто больше? Крымские города вошли в ТОП-10 по стоимости аренды элитной недвижимости

Ялта и Севастополь вошли в ТОП-10 российских городов по стоимости аренды элитной недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге, составленном порталом ЦИАН, первое место ожидаемо занимает Москва: за квартиру площадью 436 квадратных метров с огромной террасой и видом на центр города арендатор платит 5 миллионов рублей в месяц.

На втором месте Санкт-Петербург, где за 1,5 с небольшим миллиона можно снять пентхаус с видом на исторический центр площадью 450 «квадратов» в новом жилом комплексе на берегу Фонтанки. На третьем месте Подмосковье.

В Сочи самую дорогую аренду придется заплатить за 700-метровый пентхаус с собственным бассейном и вертолетной площадкой – 440 тысяч рублей.

В Екатеринбурге, расположившемся на 5-ой строчке, за 250 тысяч рублей предлагают квартиру площадью всего 140 квадратных метров (хозяева упирают на стильную отделку и дизайнерскую мебель).

Крымские города открывают вторую пятерку: на шестое месте расположился самый маленький лот в топ-10 – апартаменты площадью 130 «квадратов» в Севастополе. За классический интерьер, место в подземном паркинге и «захватывающий вид на море» арендатору придется выложить 200 тысяч в месяц.

Столько же стоит самое дороге арендное жилье в Ялте: к двухуровневому пентхаусу, отделанному в современном стиле прилагается открытая терраса с видами на горы и море. Но площадь этого лота 280 метров, поэтому данное жилье считается более дешевым.

Замыкают «элитную десятку» Самара, Новосибирск и Казань.

Отметим, в рейтинге стоимости аренды жилья эконом-класса крымские города занимают лидирующие позиции: наименее доступным для местных жителей признан Симферополь, где за однокомнатную квартиру среднестатистической семье приходится отдавать 35% дохода.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.10.17

Крым по популярности догоняет Сочи. / Людей нагнали, дорогу перекрыли: у резиденции президента Украины усилили охрану . / 18 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»