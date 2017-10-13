Дороже только в Москве: в Крыму растут цены на вторичное жилье

В Крыму сохраняется тенденция к удешевлению жилых метров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя цена «квадрата» жилья в Симферополе в сентябре 2017 года составила 67 – 68 тысяч рублей, что, по данным агентства «Домофон», на 3,7% меньше, чем год назад.

В Севастополе продажная цена одного жилого метра зафиксирована на уровне 81 тысяча рублей. Снижение к прошлогодним показателям – 1%. В Ялте цены упали на 5,3%. При этом «город счастья» занимает второе место в России по величине цен на жилье после Москвы. Средняя стоимость одного «квадрата» в туристической столице Крыма в сентябре составила 120 тысяч 891 рубль, что на 7% выше, чем в Санкт-Петербурге, и на 20% больше, чем в Сочи.

Любопытно, что при снижении стоимости квадратного метра цена квартир на вторичном рынке растет: в Симферополе квартиры за год подорожали на 4,5% (средняя цена 3 млн 800 тысяч), в Севастополе – на 5,4% (4 млн 700 тыс), в Ялте – почти на 12% (9 млн 400 тыс).

Ситуация объясняется резким падением цен в новостройках: в столице Крыма жилье на первичном рынке подешевело на 16% к сентябрю 2016 года, в Севастополе -на 9%, в Ялте – на 10%.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.10.17

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