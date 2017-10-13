Пятница, 13 октября 2017, 18:35 мск

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На Украине запретили принимать  российские деньги с видами  Крыма

На Украине запретили принимать  российские деньги с видами  Крыма

Украинским банкам запретили принимать российские деньги с видами Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в национальном банке запрет объяснили защитой суверенитета и территориальной целостности Украины. «Укрпочте» и другим финансовым учреждениям запрещено принимать и выдавать такие банкноты и монеты при осуществлении или выплате переводов. В России уже выпускались банкноты и монеты, посвященные городам Крыма, однако на них НБУ не реагировал, отмечает РБК. Так, в 2015 году тиражом 20 млн экземпляров в обращение была выпущено купюра достоинством 100 рублей, одна сторона которой посвящена Крыму (основное изображение – замок «Ласточкино гнездо»), а другая – Севастополю (памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте). Кроме того, в обращение крупными тиражами выпускались монеты достоинством 2 и 10 рублей, посвященные Севастополю, Керчи, Феодосии, а также монеты, прямо посвященные вхождению Крыма и Севастополя в состав России. Проблем с использованием их на Украине до сих пор не возникало.

Напомним, 12 октября Банк России ввел в обращение банкноты номиналами 200 и 2000 рублей. На 200-рублевой купюре изображены Памятник затопленным кораблям и колонны Херсонеса Таврического.

Киев, Платон Ефимчук

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