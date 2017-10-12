В России выпустили в обращение  новые банкноты  (ФОТО)

Банк России вводит сегодня в обращение банкноты номиналами 200 и 2000 рублей. Новые деньги уже в октябре будут доставлены в Крым, Москву и на Дальний Восток.

Как уже сообщал «Новый День», символы для банкнот были выбраны по итогам общероссийского голосования в 2016 году. Из более 5 тысяч заявок в промежуточный список конкурса вошли 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса в голосовании приняли участие более 3 миллионов человек, наибольшее число голосов было отдано за символы Дальнего Востока и Севастополя.

В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.

Купюра номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Основной цвет купюры номиналом 200 рублей – зеленый. На лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении, отмечают в Банке России.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

До сих пор банкноты никому не показывали, чтобы защититься от фальшивомонетчиков. Сегодня новые деньги представила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Массовая печать купюр достоинством 200 и 2000 тысячи рублей начнется в декабре.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 12.10.17

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