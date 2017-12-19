«Это что за прикол?»: Продавцы боятся новых купюр в 2000 рублей

Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей постепенно появляются в городах России. Однако продавцы пока не привыкли к новым купюрам и с недоверием относятся к красочным деньгам. Между тем, в Центробанке напомнили, что новые банкноты скоро прочно поселятся в кошельках россиян, а в будущем и остальные деньги также приведут к единообразному дизайну.

В Сибирском ГУ Банка России сообщили, что программное обеспечение банкоматов Новосибирска скоро обновят и аппараты будут принимать новые банкноты, передает НГС.НОВОСТИ. Сотрудники издания провели эксперимент, они прошлись по торговым точкам города и попытались расплатиться купюрой в 2000 рублей.

Новые деньги везде вызвали подозрение. Кассиры тщательно проверяли необычную бумажку, смотрели на просвет и тестировали детектором валют. В магазинах крупных торговых сетей после долгого изучения новую 2000-рублевку все же принимали, однако в точках поменьше продавцы даже боялись брать банкноту в руки.

Особо недоверчивые кассиры вызывали сотрудников службы безопасности, которые должны были обратиться к правоохранителям, если бы купюра оказалась поддельной. Выяснилось, что некоторые продавцы не знают защитных знаков новых денег, а потому также отказывались их принимать. Так девушка, торгующая булочками, заявила: «Это что за прикол?! О, Господи! Я бы взяла, но я еще не знаю, как их проверять».

В свою очередь в Сибирском управлении Центробанка уверили, что новые банкноты в 200 и 2000 рублей являются «законным средством наличного платежа на территории всей страны и обязательны к приему без каких-либо ограничений». Если продавец отказывается брать новые деньги, покупатель может написать жалобу в Роспотребнадзор или Банк России.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 19.12.17

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