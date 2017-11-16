Центробанк призвал россиян не платить больше за новые банкноты

На Дальнем Востоке, где в оборот вошли новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, спекулянты продолжают продавать новые деньги по цене выше номинала. Центробанк отметил, что нет никакой надобности платить больше за то, что скоро везде будет повсеместно.

Дальневосточное ГУ ЦБ РФ напомнило гражданам, что новые банкноты не являются памятными, а их тираж не ограничен, передает «Интерфакс». «В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах», – добавили в Центробанке.

В Приморье спекулянты банкноту в 2000 рублей предлагают приобрести в среднем на 500 рублей дороже номинала, купюры в 200 рублей продаются по 350 рублей. Завышенная цена на новые деньги отмечена и в других регионах, так в Казани двухсотрублевки продают по 300 рублей.

Как ранее писал «Новый День», с 12 октября 2017 года банкноты номиналом 200 и 2000 рублей являются законными средствами платежа. Массовый ввод новых купюр в обращение ожидается в декабре – январе, когда закончится настройка кассового оборудования и банкоматов по «живым» деньгам. Первой новые банкноты получила Москва, а также «попавшие на деньги» Крым и Дальний Восток.

На 200-рублевой купюре изображены достопримечательности города Севастополя. На лицевой стороне – памятник затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. На 2000-рублевой изображен мост на остров Русский и космодром Восточный в Амурской области.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.17

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