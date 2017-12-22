Камео Набиулиной и битбокс: ЦБ снял музыкальный клип о новых деньгах

Центробанк РФ выпустил музыкальный клип на песню под названием «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей». В ролике звучит композиция «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль», которую среди прочих исполняет и глава Банка России Эльвира Набиулина.

Действие в ролике разворачивается торговом центре. Журналистка пытается купить мороженое и расплатиться новой банкнотой в 2000 рублей. Поначалу девушке мешает мнительный охранник. Журналистке все-таки удается протянуть продавщице купюру, звучит музыка, все начинают петь. Среди исполнителей ненадолго появляется и глава ЦБ Эльвира Набиулина.

В конце видео продавец отдает журналистке сдачу новыми 200-рублевками, когда девушка берет деньги, то она вдруг слышит крики чаек. По всей видимости, это намек на то, что на банкноте изображены достопримечательности Севастополя.

«Новые банкноты уже вышли в обращение и совсем скоро появятся по всей стране. Но мы должны вас предупредить: две тысячи в кармане могут вызвать музыкальное настроение», – говорится в сообщении регулятора с публикацией видео в Facebook.

Напомним, ранее новосибирские журналисты провели эксперимент. Они попытались расплатиться новыми деньгами в торговых точках. Оказалось, что продавцы относятся к новым купюрам с подозрением и не знакомы с их защитными знаками.

Как ранее писал «Новый День», с 12 октября 2017 года банкноты номиналом 200 и 2000 рублей являются законными средствами платежа. Массовый ввод новых купюр в обращение ожидается в декабре – январе, когда закончится настройка кассового оборудования и банкоматов по «живым» деньгам. Первой новые банкноты получила Москва, а также «попавшие на деньги» Крым и Дальний Восток.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.12.17

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