С появление новых купюр банкнота в 50 рублей скоро покинет кошельки россиян

Жители России все чаще расплачиваются банковской картой. Центробанк вводит новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, а мелкие покупки, например, оплату проезда в транспорте удобней оплачивать монетами. Потому эксперты предрекли исчезновение 50-рублевки из оборота в ближайшие пять лет.

По данным ЦБ РФ, граждане стали меньше снимать деньги в банкоматах. За девять месяцев текущего года физлица сняли с карт 18,7 трлн рублей, для сравнения за тот же период прошлого года в руки россиян из банкоматов попали более 19 трлн рублей наличных, пишет «Газета.ru». При этом в магазинах жители России расплатились банковскими карточками почти 13 млрд раз на общую сумму 11,4 трлн рублей.

На днях Банк России сообщил, что в обороте находится слишком много монет. У россиян нет потребности в таком количестве мелочи. Кредитным организациям посоветовали работать над тем, чтобы монет стало меньше.

В октябре регулятор ввел в оборот новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Ожидается, что они займут свои ниши, несколько выровняв соотношение удельного веса купюр достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Желание Центробанка максимально сократить наличный денежный оборот и пересмотреть купюрный и монетный ряд могут привести к исчезновению мелких купюр. Больше всего шансов уйти в прошлое у бумажной 50-рублевой банкноты, говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Однако низкая инфляция отодвигает момент избавления до 50-рублевки. Вероятно, она выйдет из оборота не ранее, чем через пять лет, как это произошло с 10-рублевой банкнотой. Ее заменили на монету в 2009 году, но бумажных червонец до сих пор в ходу на территории всей страны.

Впрочем, не стоит ожидать в ближайшее время резкого перехода россиян на безнал. Наличный оборот действительно сокращается, но в основном за счет нескольких крупных городов. Тогда как в целом по стране наличные деньги еще очень долго будут являться основным платежным инструментом.

Москва, Зоя Осколкова

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