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Вторник, 12 декабря 2017, 15:05 мск

Финансы

Центробанк: в России слишком много мелочи

Центробанк: в России слишком много мелочи

Банк России посчитал, что в России слишком много монет, у россиян нет потребности в таком количестве мелочи. Кредитным организациям посоветовали работать над тем, чтобы монет стало меньше.

В настоящее время в России в 1,5 раза больше монет, чем в еврозоне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо регулятора. Центробанк рекомендует банкам «проводить работу с клиентами о необходимости сдачи монет на регулярной основе в кассы кредитных организаций».

Отделения банков и крупных торговых организаций необходимо оснастить техническими средствами с монетоприемными модулями, заявили в ЦБ.

Кроме того, проблему изобилия монет можно решить путем оптимизации тарифной политики разменных операций.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.12.17

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