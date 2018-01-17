За отказ принимать новые купюры магазинам пригрозили штрафами

По всей России постепенно внедряются новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Однако на местах многие предприятия и торговые точки отказывают принимать новые деньги. В Роспотребнадзоре заявили, что это является прямым нарушением прав потребителей.

«Любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи»,– говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что отказ принять новые банкноты карается по двум статьям КоАП – ч. 2 ст. 14. «включение в договор условий, ущемляющих права потребителя» и ч. 4 ст. 14.8 «неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов». Размер штрафа в этом случае достигает 50 тысяч рублей.

Россияне, которые столкнулись с проблемами при расчете новыми купюрами, с 18 по 25 января могут позвонить на горячую линию Роспотребнадзора. Потребителей проконсультируют по обращению новых банкнот, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Напомним, в декабре новосибирские журналисты провели эксперимент. Они попытались расплатиться новыми деньгами в торговых точках. Оказалось, что продавцы относятся к новым купюрам с подозрением и отказываются их принимать под предлогом того, что не знакомы с защитными знаками.

Как ранее писал «Новый День», с 12 октября 2017 года банкноты номиналом 200 и 2000 рублей являются законными средствами платежа. Массовый ввод новых купюр в обращение ожидается в декабре – январе, когда закончится настройка кассового оборудования и банкоматов по «живым» деньгам. Первой новые банкноты получила Москва, а также «попавшие на деньги» Крым и Дальний Восток.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

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