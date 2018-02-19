В России выявили первую подделку двухтысячной купюры

В Амурской области изъяли из оборота первую поддельную купюру в 2 тысячи рублей. Распечатанную на цветном принтере двухтысячную обнаружили на автозаправке в селе Среднебелая Ивановского района, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 8 февраля фальшивыми деньгами расплатился с оператором АЗС неизвестный мужчина. Правоохранители изъяли поддельную двухтысячную купюру. В ходе исследования было установлено, что она распечатана на цветном струйном принтере.

После инцидента возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом.

Как сообщал «Новый День», 12 октября 2017 года Банк России ввел в обращение купюры номиналами 200 и 2000 рублей. Отметим, что на 2000-рублевой купюре, выполненной преимущественно в синем цвете, изображены мост на остров Русский во Владивостоке, космодром «Восточный» в Амурской области и карта восточных рубежей России. На зеленой двухсотрублевке запечатлены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник Херсонес Таврический.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей постепенно появляются в городах России. Однако многие предприятия и торговые точки отказываются принимать новые деньги. Кроме того, с новыми деньгами работают не все банкоматы.

В Роспотребнадзоре заявили, что отказ магазинов принимать двухтысячные и двухсотрублевки является прямым нарушением прав потребителей и пригрозили им штрафами. В ведомстве уточнили, что эти незаконные действия караются по двум статьям КоАП – ч. 2 ст. 14. «включение в договор условий, ущемляющих права потребителя» и ч. 4 ст. 14.8 «неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов». Размер штрафа в этом случае достигает 50 тысяч рублей.

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

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