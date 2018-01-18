Свердловчанам помогут нажаловаться на магазины, не принимающие новые 200 и 2000 рублей

В Свердловской области заработала горячая линия по обращению новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, которые часто отказываются принимать в магазинах. Также покупателям помогут составить жалобы на конкретных продавцов, которые не берут «законные» деньги.

Как ранее писал «Новый День», с 12 октября 2017 года банкноты номиналом 200 и 2000 рублей являются законными средствами платежа. Но многие предприятия и торговые точки отказываются принимать новые деньги. В федеральном Роспотребнадзоре заявили, что это является прямым нарушением прав потребителей.

«Любой отказ продавца … должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи»,– говорится в сообщении ведомства.

С сегодняшнего дня в Свердловской области заработала горячая линия, на которую можно пожаловаться на отказ магазинов принимать купюры. Она проработает до 25 января. Телефон в областном управлении Роспотребнадзора – (343) 374-14-55.

«Специалисты по защите прав потребителей проконсультируют свердловчан по обращению купюр номиналом 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также при необходимости свердловчане могут обратиться в консультационные пункты для потребителей лично – для составления претензий в адрес хозяйствующих субъектов. Адреса и телефоны пунктов в городах области есть на сайте Роспотребнадзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

В Екатеринбурге облагородят СИЗО и колонию перед ЧМ-2018 (ФОТО). / В преддверии ЧМ бюджет Екатеринбурга получил «исторический» профицит в 1 миллиард рублей. / Первоклассник, сбитый на Селькоровской, впал в кому (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»