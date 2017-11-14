«Наличный расчет станет удобнее». В Екатеринбург прибыли первые банкноты 200 и 2000 рублей (ФОТО)

В Екатеринбург начали поступать банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые с 12 октября 2017 года являются законными средствами платежа. Массовый ввод новых купюр в обращение ожидается в декабре – январе, когда закончится настройка кассового оборудования и банкоматов по «живым» деньгам. О том, что собой представляют новые деньги, какую имеют защиту, сегодня на брифинге рассказала начальник управления кассового обслуживания СКБ-банка Светлана Суворкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой новые банкноты получила Москва, а также «попавшие на деньги» Крым и Дальний Восток. В Екатеринбург купюры пока поступают из Хабаровского края, где 200 и 2000 рублей уже в ходу. «В настоящее время в наличии единичные экземпляры, которые используются для обучения сотрудников, настройки кассового оборудования и банкоматов. Ожидается, что массовый ввод новых купюр в обращение произойдет в декабре – январе. И банкоматы в этом смысле первое время отойдут на второй план, поскольку банкам еще предстоит провести анализ потребностей банкнот», – уточнила Суворкова.

На 200-рублевой купюре превалирует зеленый цвет. На ней изображены достопримечательности города Севастополя. На лицевой стороне – памятник затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой. Это позволит ей дольше находиться в обращении. Стоит отметить, что раньше в России уже выпускались денежные знаки номиналом в 200 рублей – это было в 1991 и в 1993 годах.

Основной цвет 2000-рублевой купюры, которая выпускается в нашей стране впервые, – синий. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области. Оптически переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Достопримечательности, которые изображены на банкнотах, были выбраны на конкурсе в прошлом году. Всего было подано больше 5 тысяч заявок с достопримечательностями из 1113 российских городов. В лонг-лист конкурса попал и Екатеринбург с двумя объектами – гостиницей «Исеть» и Домом Севастьянова, но в шорт-лист они не прошли. До всероссийского голосования дошли 10 символов, победили виды Дальнего Востока и Севастополя.

Примечательно, что на новых банкнотах изображен российский государственный герб, а не эмблема Банка России, очень похожая на изображение, которое использовало на своей печати Временное правительство в 1917 году. Это тоже двуглавый орел, но лишенный корон, скипетра, державы и щитка с Георгием Победоносцем. При этом изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити и в микроизображениях.

Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах, и ощутимо рельефны – специально для людей с ослабленным зрением. Еще одна особенность – обилие различных микроузоров (штурвалы, морские элементы, представители флоры и фауны). Кроме того, банкноты имеют QR-код, по которому можно перейти на страницу сайта ЦБ с информацией обо всех защитных и визуальных признаках.

По словам Светланы Суворковой, новые деньги сделают наличные расчеты удобнее и, вероятно, потеснят купюры смежных номиналов. Так, если раньше для оплаты 4900 рублей были нужны как минимум девять купюр (четыре по 1000 рублей, 500-рублевая банкнота и четыре 100-рублевых), то теперь – пять (две по 2000 рублей, 500-рублевая и две 200-рублевых).

Отметим, что коллекционеры и коммерсанты воспользовались тем, что новые купюры пока являются редкостью. Интернет уже пестрит объявлениями о продаже банкнот. Причем, за 200-рублевую купюру с серией АА (среди нумизматов пользуется большим спросом) просят минимум 250 рублей, за 2000 рублей – около 2500.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук

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