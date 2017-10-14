Суббота, 14 октября 2017, 13:05 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Несемейным вход запретить: в Крыму придумали новую категорию закрытых пляжей

Несемейным вход запретить: в Крыму придумали новую категорию закрытых пляжей

«Санаторское лобби» в Государственном совете Крыма изобрело новый способ ограничить доступ на пляжи, официально не признанные лечебными. Пляж для «семейного отдыха» позволит окончательно разделить туристов на тех, кто за забором, и тех, кто под ним.

Как передает корреспондент РИА , на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму депутат, экс-глава ЗАО «Крымтур» Евгений Михайлов, которому принадлежит база отдыха «Приморье» с половиной пляжей Коктебеля, предложил ввести еще одну категорию пользователей пляжей – «семейный отдых».

«Понимается, что пансионат принимает семейные пары, семьи с детьми, что фактически является детским пляжем, – пояснил он. – Эти все пансионаты имеют свои территории, ухаживают за ними, но в часы пик, в августе, отдыхающие этих пансионатов не могут отдохнуть на пляже».

Такой пляж должен иметь ограничения, убежден Михайлов. За поддержкой он обратился к присутствующим на заседании комитета журналистам, но, получив встречный вопрос о соответствии коечного фонда занимаемой карте пляжа, предпочел обвинить представителей СМИ в своем «маленьком теневом курортном бизнесе».

«Вот видите, какие разночтения. Имеются вопросы, кому-то хочется, чтобы все было открыто, а кто убирать будет?» – поинтересовался Михайлов.

В свою очередь глава комитета Алексей Черняк напомнил, что все попытки закрыть для общего доступа не лечебные и не детские пляжи потерпели фиаско, поскольку в федеральном законодательстве четко оговорены категории закрытых пляжей.

«Вопрос по пляжам будет очень долго, поскольку мы живем по СанПИНам 70-х годов, – посетовал Черняк. – Но где у нас не отдыхают семьями? В каждом объекте, и каждый захочет себе пляж».

Накануне сезона-2017 представители крымских санаториев настаивали, что и увеличат поступления в бюджет от санаторно-курортной отрасли. Свободный доступ на морское побережье порождает конфликты между теми, кто оплатил организованный отдых и кто приехал с арбузом и шашлыками.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 14.10.17

В Венгрии потребовали самоопределения для Закарпатья. / 14 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / На Украине запретили принимать  российские деньги с видами  Крыма.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Неготовность пляжей Крыма к сезону повесили на муниципалов и Роспотебнадзор

Главный курорт Симферополя отработал лето с официально закрытыми пляжами

В Венгрии потребовали самоопределения для Закарпатья

Анонсы событий /

14 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

На Украине запретили принимать  российские деньги с видами  Крыма

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости