Несемейным вход запретить: в Крыму придумали новую категорию закрытых пляжей

«Санаторское лобби» в Государственном совете Крыма изобрело новый способ ограничить доступ на пляжи, официально не признанные лечебными. Пляж для «семейного отдыха» позволит окончательно разделить туристов на тех, кто за забором, и тех, кто под ним.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму депутат, экс-глава ЗАО «Крымтур» Евгений Михайлов, которому принадлежит база отдыха «Приморье» с половиной пляжей Коктебеля, предложил ввести еще одну категорию пользователей пляжей – «семейный отдых».

«Понимается, что пансионат принимает семейные пары, семьи с детьми, что фактически является детским пляжем, – пояснил он. – Эти все пансионаты имеют свои территории, ухаживают за ними, но в часы пик, в августе, отдыхающие этих пансионатов не могут отдохнуть на пляже».

Такой пляж должен иметь ограничения, убежден Михайлов. За поддержкой он обратился к присутствующим на заседании комитета журналистам, но, получив встречный вопрос о соответствии коечного фонда занимаемой карте пляжа, предпочел обвинить представителей СМИ в своем «маленьком теневом курортном бизнесе».

«Вот видите, какие разночтения. Имеются вопросы, кому-то хочется, чтобы все было открыто, а кто убирать будет?» – поинтересовался Михайлов.

В свою очередь глава комитета Алексей Черняк напомнил, что все попытки закрыть для общего доступа не лечебные и не детские пляжи потерпели фиаско, поскольку в федеральном законодательстве четко оговорены категории закрытых пляжей.

«Вопрос по пляжам будет очень долго, поскольку мы живем по СанПИНам 70-х годов, – посетовал Черняк. – Но где у нас не отдыхают семьями? В каждом объекте, и каждый захочет себе пляж».

Накануне сезона-2017 представители крымских санаториев настаивали, что закрытые пляжи на крымских курортах ослабят теневой сектор и увеличат поступления в бюджет от санаторно-курортной отрасли. Свободный доступ на морское побережье порождает конфликты между теми, кто оплатил организованный отдых и кто приехал с арбузом и шашлыками.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 14.10.17

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